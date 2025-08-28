Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном установлен, но есть разногласия

Заявления об установлении мира между Азербайджаном и Арменией не означают отсутствия разногласий между сторонами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Когда мы утверждаем, что мир установлен, это не значит, что у сторон не остается вопросов друг к другу. Так не бывает даже в отношениях с государствами, с которыми у нас никогда не было конфликтов и складываются дружеские связи", - сказал он.

При этом он отметил, что процесс установления и развития межгосударственных отношений является "динамичным".