    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном установлен, но есть разногласия

    В регионе
    • 28 августа, 2025
    • 12:47
    Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном установлен, но есть разногласия

    Заявления об установлении мира между Азербайджаном и Арменией не означают отсутствия разногласий между сторонами.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом  в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Когда мы утверждаем, что мир установлен, это не значит, что у сторон не остается вопросов друг к другу. Так не бывает даже в отношениях с государствами, с которыми у нас никогда не было конфликтов и складываются дружеские связи", - сказал он.

    При этом он отметил, что процесс установления и развития межгосударственных отношений является "динамичным".

    #Армения   #Азербайджан   #Никол Пашинян   #мирные переговоры  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh qurulub, lakin fikir ayrılıqları qalıb
    Английская версия Английская версия
    Pashinyan: Peace has been established between Armenia and Azerbaijan, but disagreements remain

    Последние новости

    13:21

    Пашинян раскритиковал администрацию Байдена за политику на Южном Кавказе

    В регионе
    13:21

    В Баку жильцам 15 квартир взорвавшегося здания будет предоставлена ​​временная арендная плата

    Происшествия
    13:20

    Грузия и США обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    13:19

    Главное Карабахское региональное управление архитектуры и градостроительства переносится из Барды в Ханкенди

    Инфраструктура
    13:14

    Объявлены сроки подачи заявок на студенческие кредиты

    Наука и образование
    13:14

    Премьер Армении: Гарегин II должен покинуть свой пост

    В регионе
    13:05

    SOCAR в I полугодии увеличил производство дизтоплива на своем заводе в Турции на 7%

    Энергетика
    13:04

    Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском море

    Другие страны
    13:03

    В Азербайджане приняты новые госстандарты в сфере телекоммуникаций

    ИКТ
    Лента новостей