    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh qurulub, lakin fikir ayrılıqları qalıb

    Region
    • 28 avqust, 2025
    • 12:50
    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh qurulub, lakin fikir ayrılıqları qalıb

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün qurulması barədə bəyanatlar tərəflər arasında fikir ayrılıqlarının olmaması demək deyil.

    "Report"un erməni KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan brifinq zamanı bildirib.

    "Sülhün bərqərar olduğunu deməyimiz o demək deyil ki, tərəflərin bir-birinə sualları qalmayıb. Heç vaxt münaqişə yaşamadığımız və dostluq əlaqələri qurduğumuz dövlətlərlə münasibətlərimizdə bir-birimizə suallarımız yaranır", - o vurğulayıb.

    Baş nazir əlavə edib ki, dövlətlərarası münasibətlərin qurulması və inkişafı prosesi "dinamikdir".

    #Ermənistan #Azərbaycan #Nikol Paşinyan #sülh danışıqları  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном установлен, но есть разногласия
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Pashinyan: Peace has been established between Armenia and Azerbaijan, but disagreements remain

    Son xəbərlər

    13:16

    Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidir

    Region
    13:15

    Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    13:11

    Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurub

    Digər ölkələr
    13:08

    Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülür

    İnfrastruktur
    13:04

    Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyil

    Digər ölkələr
    13:00

    Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    12:53

    SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıb

    Energetika
    12:51

    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    İKT
    12:50

    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh qurulub, lakin fikir ayrılıqları qalıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti