    Пашинян: Уровень доверия между мной и турецким лидером растет

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 20:12
    Пашинян: Уровень доверия между мной и турецким лидером растет

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал оценку нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

    Как передает Report, в своем выступлении с трибуны Генассамблеи ООН он сообщил о растущем доверии между двумя государствами.

    "Уровень доверия между мной и (президентом Турции Реджепом Тайипом - ред) Эрдоганом постоянно растет", - отметил он.

    Он назвал регулярный диалог с Анкарой беспрецедентным и положительным. Армянский премьер убежден, что это даст положительные результаты в ближайшем будущем – в виде установления дипломатических отношений и полного открытия границы.

