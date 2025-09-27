Пашинян: Уровень доверия между мной и турецким лидером растет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал оценку нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Как передает Report, в своем выступлении с трибуны Генассамблеи ООН он сообщил о растущем доверии между двумя государствами.

"Уровень доверия между мной и (президентом Турции Реджепом Тайипом - ред) Эрдоганом постоянно растет", - отметил он.

Он назвал регулярный диалог с Анкарой беспрецедентным и положительным. Армянский премьер убежден, что это даст положительные результаты в ближайшем будущем – в виде установления дипломатических отношений и полного открытия границы.