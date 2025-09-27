Paşinyan: Mənimlə Türkiyə lideri arasında etimad səviyyəsi artır
Region
- 27 sentyabr, 2025
- 20:21
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanla Ankara arasında münasibətlərin normallaşmasından danışıb.
"Report" xəbər verir ki, o, BMT Baş Assambleyasının tribunalından çıxışı zamanı iki dövlət arasında artan etimaddan danışıb.
"Ərdoğanla (Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib – red.) mənim aramda etimad səviyyəsi daim artır", – deyə o vurğulayıb.
Paşinyan Ankarayla müntəzəm dialoqu müsbət hal adlandırıb. Ermənistan baş naziri əmindir ki, bu dialoq yaxın gələcəkdə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədin tam açılması şəklində müsbət nəticələr verəcək.
Son xəbərlər
21:15
Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdirRegion
21:06
Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlarDigər ölkələr
21:01
Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyibRegion
21:01
Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölübDigər ölkələr
20:58
Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edibFutbol
20:50
La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edibFutbol
20:47
KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edirDigər ölkələr
20:28
Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirirRegion
20:21