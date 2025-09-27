İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Paşinyan: Mənimlə Türkiyə lideri arasında etimad səviyyəsi artır

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 20:21
    Paşinyan: Mənimlə Türkiyə lideri arasında etimad səviyyəsi artır

    Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanla Ankara arasında münasibətlərin normallaşmasından danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, BMT Baş Assambleyasının tribunalından çıxışı zamanı iki dövlət arasında artan etimaddan danışıb.

    "Ərdoğanla (Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib – red.) mənim aramda etimad səviyyəsi daim artır", – deyə o vurğulayıb.

    Paşinyan Ankarayla müntəzəm dialoqu müsbət hal adlandırıb. Ermənistan baş naziri əmindir ki, bu dialoq yaxın gələcəkdə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədin tam açılması şəklində müsbət nəticələr verəcək.

    Nikol Paşinyan Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Пашинян: Уровень доверия между мной и турецким лидером растет

    Son xəbərlər

    21:15

    Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdir

    Region
    21:06

    Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlar

    Digər ölkələr
    21:01

    Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib

    Region
    21:01

    Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölüb

    Digər ölkələr
    20:58

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib

    Futbol
    20:50

    La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edib

    Futbol
    20:47

    KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edir

    Digər ölkələr
    20:28

    Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir

    Region
    20:21

    Paşinyan: Mənimlə Türkiyə lideri arasında etimad səviyyəsi artır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti