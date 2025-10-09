Пашинян: TRIPP откроет возможности для сотрудничества в сфере транспорта и энергетики

"Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении) - перспективный инвестиционный проект, открывающий широкие возможности для сотрудничества в различных сферах, включая железнодорожную инфраструктуру и энергетику.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в Брюсселле, выступая на международной конференции Global Gateway.

Пашинян подчеркнул, что впервые в современной истории Южный Кавказ "готов раскрыть свой неиспользованный потенциал" и интегрироваться в более широкие, беспрепятственные связи между Европой и Центральной Азией - "как с политической, так и с логистической точек зрения".

"Во время Вашингтонского саммита 8 августа при поддержке президента США Дональда Трампа Армения и Азербайджан, в частности, достигли соглашения об открытии региональных коммуникаций, основанных на принципах территориальной целостности, суверенитета, нерушимости границ, юрисдикции и взаимности. Кроме того, Армения и США вместе с обоюдно определенными третьими сторонами будут реализовывать проект TRIPP, который окажет значительное влияние на расширение связей в регионе и за его пределами", - добавил премьер.

Он также выразил готовность Армении стать мостом между ЕС и Центральной Азией:

"Расширение участия ЕС на Южном Кавказе и в Центральной Азии сегодня как никогда актуально. Армения готова объединить эти регионы, укрепляя не только инфраструктурные связи, но и цифровую, энергетическую и нормативно-правовую совместимость, а также обеспечивая институциональную согласованность с Европейским союзом".