Пашинян: Строительство пограничного моста с Ираном остается на повестке дня
В регионе
- 18 сентября, 2025
- 14:16
Новый пограничный мост между Арменией и Ираном остается на повестке дня и будет построен.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"У нас есть соответствующие договоренности и проекты, нацеленные на углубление партнерства с Ираном. Кроме того, в результате открытия региональных коммуникаций мы получим железную дорогу в Иран, которая станет очень важным логистическим маршрутом и значительно увеличит транспортные возможности Армении, Ирана, а также Азербайджана, поскольку железная дорога будет пролегать через все эти страны", - сказал он.
Последние новости
15:26
Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планированиеФинансы
15:24
В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на РоссиюДругие страны
15:18
Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном КавказеВнешняя политика
15:15
Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%Финансы
15:14
ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валютыФинансы
15:11
Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%Энергетика
15:08
Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологийДругие страны
14:55
Во Франции арестованы 79 участников протеста - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
14:53
Фото