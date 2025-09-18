Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Пашинян: Строительство пограничного моста с Ираном остается на повестке дня

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 14:16
    Пашинян: Строительство пограничного моста с Ираном остается на повестке дня

    Новый пограничный мост между Арменией и Ираном остается на повестке дня и будет построен.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян.

    "У нас есть соответствующие договоренности и проекты, нацеленные на углубление партнерства с Ираном. Кроме того, в результате открытия региональных коммуникаций мы получим железную дорогу в Иран, которая станет очень важным логистическим маршрутом и значительно увеличит транспортные возможности Армении, Ирана, а также Азербайджана, поскольку железная дорога будет пролегать через все эти страны", - сказал он.

    Армения Иран Азербайджан пограничный мост железная дорога транспортные коридоры Никол Пашинян
    Paşinyan: İranla sərhəd körpüsünün tikintisi gündəlikdə qalır
    Armenian PM: Construction of border bridge with Iran remains on agenda

