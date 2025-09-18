Пашинян: Строительство пограничного моста с Ираном остается на повестке дня

Новый пограничный мост между Арменией и Ираном остается на повестке дня и будет построен.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"У нас есть соответствующие договоренности и проекты, нацеленные на углубление партнерства с Ираном. Кроме того, в результате открытия региональных коммуникаций мы получим железную дорогу в Иран, которая станет очень важным логистическим маршрутом и значительно увеличит транспортные возможности Армении, Ирана, а также Азербайджана, поскольку железная дорога будет пролегать через все эти страны", - сказал он.