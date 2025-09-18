İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Paşinyan: İranla sərhəd körpüsünün tikintisi gündəlikdə qalır

    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:24
    Paşinyan: İranla sərhəd körpüsünün tikintisi gündəlikdə qalır

    Ermənistan və İran arasında yeni sərhəd körpüsünün inşası gündəlikdə qalır və tikiləcək.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi brifinqdə deyib.

    "İranla tərəfdaşlığı dərinləşdirməyə yönəlmiş müvafiq razılaşmalarımız və layihələrimiz var. Bundan əlavə, regional kommunikasiyaların açılması nəticəsində İrana dəmir yolu əldə edəcəyik. Bu da çox vacib logistika marşrutu olacaq və Ermənistanın, İranın, həmçinin Azərbaycanın nəqliyyat imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Çünki dəmir yolu bütün bu ölkələrdən keçəcək", - o qeyd edib.

    Ermənistan İran Azərbaycan Nikol Paşinyan
    Пашинян: Строительство пограничного моста с Ираном остается на повестке дня
    Armenian PM: Construction of border bridge with Iran remains on agenda

