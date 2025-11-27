Пашинян: Стремлюсь cтать кандидатом в премьеры на парламентских выборах 2026 года

Премьер-министр Республики Армения, председатель правления партии "Гражданский договор" Никол Пашинян намерен возглавить избирательный список партии на парламентских выборах 2026 года и стать кандидатом в премьеры.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе брифинга.

"Наша политическая деятельность не определяется моей персоной. Партия "Гражданский договор" - демократическая партия, избирательные процессы в ней проходят открыто, прозрачно, решения принимаются коллегиально. Я являюсь председателем правления партии, чей голос в случаях и порядке, предусмотренных уставом, имеет решающее значение, но это не означает, что эти вопросы решаются на личном уровне. Все эти вопросы существуют, но они касаются партии, а не личности. Ответ на эти вопросы дает сама партия через свои организационные и политические процессы. Я, как кандидат в депутаты, также включен в этот список по той же логике и также претендую на пост премьер-министра. Процесс формирования списка даст ответы на все эти вопросы", - отметил он.

Партия "Гражданский договор" объявила, что кандидаты могут самовыдвигаться для включения в пропорциональный список партии на парламентских выборах 2026 года с 1 по 30 ноября 2025 года включительно. Самовыдвинулись для включения в пропорциональный список партии помимом Пашиняна, выдвинули спикер Национального собрания Ален Симонян, министры, депутаты и другие должностные лица.