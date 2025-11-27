İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Paşinyan: 2026-cı il parlament seçkilərində Baş nazir postuna namizəd olmağa çalışıram

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:33
    Paşinyan: 2026-cı il parlament seçkilərində Baş nazir postuna namizəd olmağa çalışıram

    Ermənistanın Baş naziri, "Vətəndaş Müqaviləsi" partiyasının idarə heyətinin sədri Nikol Paşinyan 2026-cı il parlament seçkilərində partiyanın seçki siyahısına başçılıq etmək və Baş nazir postuna namizəd olmaq niyyətindədir.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, o, bu barədə brifinq zamanı bildirib.

    "Bizim siyasi fəaliyyətimiz mənim şəxsiyyətimlə müəyyən edilmir. "Vətəndaş müqaviləsi" partiyası demokratik partiyadır, bu partiyada seçki prosesləri açıq, şəffaf keçirilir, qərarlar kollegial qaydada qəbul edilir. Mən, deputatlığa namizəd olaraq baş nazir postuna da iddialıyam. Siyahının formalaşması prosesi bütün bu suallara cavab verəcək", - o qeyd edib.

    Nikol Paşinyan Ermənistan
