Пашинян стал кандидатом от правящей партии на пост премьера Армении

В Армении подведены итоги двух этапов внутреннего голосования партии "Гражданский договор", по результатам которых премьер страны Никол Пашинян выдвинут на пост главы государства.

Как передает Report, об этом сам Пашинян написал в соцсетях.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.

Последние парламентские выборы в стране прошли в 2021 году.