Пашинян стал кандидатом от правящей партии на пост премьера Армении
В регионе
- 30 марта, 2026
- 10:07
В Армении подведены итоги двух этапов внутреннего голосования партии "Гражданский договор", по результатам которых премьер страны Никол Пашинян выдвинут на пост главы государства.
Как передает Report, об этом сам Пашинян написал в соцсетях.
Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.
Последние парламентские выборы в стране прошли в 2021 году.
Последние новости
