Пашинян: США и Армения начали обсуждать детали "Маршрута Трампа"
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 16:41
США и Армения начали обсуждать детали открытия "Маршрута Трампа" (42-км участок на территории Армении - часть Зангезурского коридора) по Сюникской области.
Как передает Report, об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян журналистам в Страсбурге, где проходит осенняя сессия ПАСЕ.
"Американская делегация совсем недавно посетила Армению для обсуждения деталей проекта, сказал он.
По его словам, конкретных договоренностей на данный момент нет. Он заверил, что проект TRIPP остается в повестке Вашингтона.
"Стороны работают медленно, но без перерывов", - отметил он.
