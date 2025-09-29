İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    ABŞ və Ermənistan "Tramp marşrutu"nu müzakirə etməyə başlayıb

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 16:49
    ABŞ və Ermənistan Tramp marşrutunu müzakirə etməyə başlayıb
    Nikol Paşinyan

    ABŞ və Ermənistan Sünik vilayəti üzrə "Tramp marşrutu"nun açılmasının təfərrüatlarını müzakirə etməyə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    "ABŞ nümayəndə heyəti layihənin təfərrüatlarını müzakirə etmək üçün bir müddət əvvəl Ermənistana səfər edib", - deyə o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda konkret razılaşmalar yoxdur. O, TRIPP layihəsinin (Tramp marşrutu) Vaşinqtonun gündəliyində qaldığını təmin edib.

    "Tərəflər yavaş, lakin fasiləsiz işləyirlər", - deyə o qeyd edib.

    Tramp maşrutu Zəngəzur dəhlizi Paşinyan
    Пашинян: США и Армения начали обсуждать детали "Маршрута Трампа"
    Pashinyan: US, Armenia start discussing details of 'Trump Route' through Syunik

