ABŞ və Ermənistan "Tramp marşrutu"nu müzakirə etməyə başlayıb
Region
- 29 sentyabr, 2025
- 16:49
ABŞ və Ermənistan Sünik vilayəti üzrə "Tramp marşrutu"nun açılmasının təfərrüatlarını müzakirə etməyə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
"ABŞ nümayəndə heyəti layihənin təfərrüatlarını müzakirə etmək üçün bir müddət əvvəl Ermənistana səfər edib", - deyə o bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda konkret razılaşmalar yoxdur. O, TRIPP layihəsinin (Tramp marşrutu) Vaşinqtonun gündəliyində qaldığını təmin edib.
"Tərəflər yavaş, lakin fasiləsiz işləyirlər", - deyə o qeyd edib.
