    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 19:41
    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что суть подписанного с США соглашения по сотрудничеству в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям и получение полноценной информации о модульных реакторах.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал журналистам.

    "Для стран, не подписавших такое соглашение с Вашингтоном, к таким технологиям нет доступа. Ереван подписал, чтобы на основании полученной информации иметь возможность выбрать, какую станцию иметь в конечном итоге",- отметил он.

    По его словам, Армения первоначально обратилась за аналогичными технологиями к России - адаптированному варианту реактора, который размещают на атомных подводных лодках.

    "Мы попросили российских партнеров организовать экспертный визит, чтобы получить возможность доступа к этой технологии, однако но она не предназначена для использования на суше. Мы подписали соглашение с США, чтобы получить необходимую информацию для следующего этапа", - подытожил Пашинян.

    Напомним, 9 февраля Армения и США подписали Совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о сотрудничестве в области использования ядерной энергии в мирных целях". Документ был подписан в рамках визита вице-президента США Джей Ди Венса на Южный Кавказ.

