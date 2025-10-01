Пашинян: Обсуждаем с 5 странами варианты строительства нового ядерного энергоблока

Армения обсуждает с пятью странами - США, Китаем, Южной Кореей, Францией и Россией - возможные варианты строительства нового ядерного энергоблока (малого модульного реактора).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте страны.

По его словам, в основе переговоров лежат вопросы экономической эффективности и безопасности, а не геополитика.

"Мы должны принять решение и подписать соглашение в течение ближайших 1-2 лет. И принятие этого решения и подписание соглашения не будут иметь геополитического, внешнеполитического контекста. Нам нужен небольшой ядерный реактор, и мы хотим его по лучшей цене, с самой безопасной технологией и с максимально коротким сроком окупаемости инвестиций", - сказал он.