Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Пашинян: Обсуждаем с 5 странами варианты строительства нового ядерного энергоблока

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 16:57
    Пашинян: Обсуждаем с 5 странами варианты строительства нового ядерного энергоблока

    Армения обсуждает с пятью странами - США, Китаем, Южной Кореей, Францией и Россией - возможные варианты строительства нового ядерного энергоблока (малого модульного реактора).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте страны.

    По его словам, в основе переговоров лежат вопросы экономической эффективности и безопасности, а не геополитика.

    "Мы должны принять решение и подписать соглашение в течение ближайших 1-2 лет. И принятие этого решения и подписание соглашения не будут иметь геополитического, внешнеполитического контекста. Нам нужен небольшой ядерный реактор, и мы хотим его по лучшей цене, с самой безопасной технологией и с максимально коротким сроком окупаемости инвестиций", - сказал он.

    Никол Пашинян Армения ядерный энергоблок
    Ermənistan beş ölkə ilə yeni nüvə enerji blokunun tikintisi variantlarını müzakirə edir

    Последние новости

    17:09

    Эльмар Мамедов: Предпринимаются шаги по организации Форума городов SPECA

    Экология
    17:08

    Мухтар Бабаев: Озвученные на BCAW2025 предложения внесут значительный вклад в COP30

    COP29
    17:05

    Страны ТМТМ в Алматы подписали ключевые соглашения по развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    17:03
    Фото

    Военное руководство Донецкой области наградило сотрудника Report и Baku TV

    Медиа
    16:57

    Пашинян: Обсуждаем с 5 странами варианты строительства нового ядерного энергоблока

    В регионе
    16:57

    Серджо Маттарелла: Итало-Азербайджанский Университет отражает дружбу между двумя странами

    Наука и образование
    16:56

    В Баку пройдет высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам"

    Экология
    16:53

    Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал онлайн-встречу

    Энергетика
    16:51

    ЕБРР готов кредитовать напрямую города и коммунальные предприятия в Азербайджане

    Финансы
    Лента новостей