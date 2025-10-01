İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Ermənistan beş ölkə ilə yeni nüvə enerji blokunun tikintisi variantlarını müzakirə edir

    Region
    • 01 oktyabr, 2025
    • 17:13
    Ermənistan beş ölkə - ABŞ, Çin, Cənubi Koreya, Fransa və Rusiya ilə yeni nüvə enerji blokunun (kiçik modullu reaktor) tikintisi variantlarını müzakirə edir.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, danışıqların əsasında geosiyasət yox, iqtisadi səmərəlilik və təhlükəsizlik məsələləri dayanır.

    "Biz yaxın 1-2 il ərzində qərar qəbul etməli və saziş imzalamalıyıq. Bu qərarın qəbul edilməsi və sazişin imzalanması geosiyasi, xarici siyasi kontekstə malik olmayacaq. Bizə kiçik nüvə reaktoru lazımdır və biz onu ən yaxşı qiymətə almaq istəyirik", - o bildirib.

    Paşinyan AES nüvə tikintisi
    Пашинян: Обсуждаем с 5 странами варианты строительства нового ядерного энергоблока

