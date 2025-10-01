Ermənistan beş ölkə ilə yeni nüvə enerji blokunun tikintisi variantlarını müzakirə edir
Region
- 01 oktyabr, 2025
- 17:13
Ermənistan beş ölkə - ABŞ, Çin, Cənubi Koreya, Fransa və Rusiya ilə yeni nüvə enerji blokunun (kiçik modullu reaktor) tikintisi variantlarını müzakirə edir.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, danışıqların əsasında geosiyasət yox, iqtisadi səmərəlilik və təhlükəsizlik məsələləri dayanır.
"Biz yaxın 1-2 il ərzində qərar qəbul etməli və saziş imzalamalıyıq. Bu qərarın qəbul edilməsi və sazişin imzalanması geosiyasi, xarici siyasi kontekstə malik olmayacaq. Bizə kiçik nüvə reaktoru lazımdır və biz onu ən yaxşı qiymətə almaq istəyirik", - o bildirib.
Son xəbərlər
18:40
HƏMAS vasitəçilərdən İsrail qoşunlarının Qəzzadan çıxarılması ilə bağlı zəmanət istəyəcəkDigər ölkələr
18:39
Komitə sədri: İqlim dəyişmələri sunami olan hansısa ölkədə deyil, hər kəsin evinin içindədirEkologiya
18:33
III MDB Oyunları: Gimnastika yarışlarına start verilibFərdi
18:31
AYNA 31 sayda müntəzəm avtobus marşrutunun müsabiqəyə çıxarırİnfrastruktur
18:24
Efiopiyada kilsənin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:22
III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olubFərdi
18:22
Saxta orden və medal təsis edən QHT sədrləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblərHadisə
18:18
Makron: Avropa öz təhlükəsizliyini özü təmin etməlidirDigər ölkələr
18:09
Foto