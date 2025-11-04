Пашинян рассчитывает на участие Эрдогана в саммите ЕПС в Ереване
В регионе
- 04 ноября, 2025
- 11:45
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится в мае 2026 года в Ереване.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".
"Отношения Армении и Турции находятся на правильном пути", - отметил Пашинян.
Он также отметил, между Арменией, Азербайджаном и Турцией в последнее время установилась постоянная институциональная коммуникация.
