Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Пашинян рассчитывает на участие Эрдогана в саммите ЕПС в Ереване

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 11:45
    Пашинян рассчитывает на участие Эрдогана в саммите ЕПС в Ереване

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится в мае 2026 года в Ереване.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".

    "Отношения Армении и Турции находятся на правильном пути", - отметил Пашинян.

    Он также отметил, между Арменией, Азербайджаном и Турцией в последнее время установилась постоянная институциональная коммуникация.

    Никол Пашинян Армения Саммит ЕПС Реджеп Тайип Эрдоган Турция
    Paşinyan İrəvanda keçiriləcək sammitdə Ərdoğanın iştirakına ümid edir

    Последние новости

    12:37

    Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным сектором

    Финансы
    12:31

    Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

    Финансы
    12:30

    Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%

    Финансы
    12:25

    В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗ

    В регионе
    12:24

    В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсов

    Происшествия
    12:22

    Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни Конти

    Другие страны
    12:21

    Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВП

    Финансы
    12:14

    В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по карате

    Индивидуальные
    12:13

    Сахиль Бабаев: Ненефтяной ВВП Азербайджана за 5 лет вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    Лента новостей