Пашинян рассчитывает на участие Эрдогана в саммите ЕПС в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится в мае 2026 года в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".

"Отношения Армении и Турции находятся на правильном пути", - отметил Пашинян.

Он также отметил, между Арменией, Азербайджаном и Турцией в последнее время установилась постоянная институциональная коммуникация.