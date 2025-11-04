İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Paşinyan İrəvanda keçiriləcək sammitdə Ərdoğanın iştirakına ümid edir

    Region
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:53
    Paşinyan İrəvanda keçiriləcək sammitdə Ərdoğanın iştirakına ümid edir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, 2026-cı ilin may ayında "Avropa Siyasi Birliyi"nin İrəvanda keçiriləcək sammitində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakına ümid edir.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, o, bu barədə illik "Orbeli: sülhün və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması" adlı beynəlxalq forumda çıxışı zamanı bildirib.

    "Ermənistan və Türkiyə münasibətləri doğru yoldadır", - N.Paşinyan qeyd edib.

    O, həmçinin son vaxtlarda Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə arasında daimi institusional kommunikasiyanın qurulduğunu vurğulayıb.

