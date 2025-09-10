Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 года

Армения в 2026 году может сократить расходы на оборону.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 сентября в парламенте.

Он отметил, что расходы на оборону в 2026 году будут иметь естественный рост по сравнению с 2024 годом.

"Мы не планируем увеличивать расходы на оборону в 2026 году по сравнению с 2025 годом, а вместо этого планируем их сократить", - сказал премьер.

Пашинян добавил, что в 2025 году Армения значительно увеличила расходы на оборону по сравнению с бюджетом 2024 года.

"Это увеличение было обусловлено определенными неотложными потребностями. Мы осуществили значительные расходы на оборону и направили часть из них на погашение будущих обязательств, в том числе в оборонном секторе. Мы посчитали целесообразным сократить долги и кредиты, которые должны были погасить, например, в 2030 или 2035 году", - отметил Пашинян.

В Армении расходы в сфере обороны в 2025 году увеличились на 20%, составив 664 млрд драмов ($1,71 млрд).