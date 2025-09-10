İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Paşinyan: Gələn il Ermənistanın müdafiə xərcləri 2025-ci ildəkindən az olacaq

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 18:11
    Paşinyan: Gələn il Ermənistanın müdafiə xərcləri 2025-ci ildəkindən az olacaq

    Ermənistan 2026-cı ildə müdafiə xərclərini azalda bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün parlamentdə bildirib.

    O qeyd edib ki, 2026-cı ildə müdafiə xərcləri 2024-cü illə müqayisədə təbii artım nümayiş etdirəcək.

    "Biz 2026-cı ildə müdafiə xərclərini 2025-ci illə müqayisədə artırmağı deyil, əksinə, azaltmağı planlaşdırırıq", - baş nazir qeyd edib.

    N.Paşinyan əlavə edib ki,  Ermənistan 2024-cü ilin büdcəsi ilə müqayisədə 2025-ci ildə müdafiə xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb.

    "Bu artım müəyyən təxirəsalınmaz ehtiyaclarla bağlı olub. Biz məsələn, 2030 və ya 2035-ci ildə ödəməli olduğumuz borcları və kreditləri azaltmağı məqsədəuyğun hesab etdik", - o qeyd edib.

    2025-ci ildə Ermənistanın müdafiə xərcləri 20 % artaraq 664 milyard dram (1,71 milyard dollar) təşkil edib.

    Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 года
    Pashinyan: Armenia's 2026 defense spending will be lower than in 2025

