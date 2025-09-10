Paşinyan: Gələn il Ermənistanın müdafiə xərcləri 2025-ci ildəkindən az olacaq
- 10 sentyabr, 2025
- 18:11
Ermənistan 2026-cı ildə müdafiə xərclərini azalda bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün parlamentdə bildirib.
O qeyd edib ki, 2026-cı ildə müdafiə xərcləri 2024-cü illə müqayisədə təbii artım nümayiş etdirəcək.
"Biz 2026-cı ildə müdafiə xərclərini 2025-ci illə müqayisədə artırmağı deyil, əksinə, azaltmağı planlaşdırırıq", - baş nazir qeyd edib.
N.Paşinyan əlavə edib ki, Ermənistan 2024-cü ilin büdcəsi ilə müqayisədə 2025-ci ildə müdafiə xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb.
"Bu artım müəyyən təxirəsalınmaz ehtiyaclarla bağlı olub. Biz məsələn, 2030 və ya 2035-ci ildə ödəməli olduğumuz borcları və kreditləri azaltmağı məqsədəuyğun hesab etdik", - o qeyd edib.
2025-ci ildə Ermənistanın müdafiə xərcləri 20 % artaraq 664 milyard dram (1,71 milyard dollar) təşkil edib.