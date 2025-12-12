Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyik
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 13:07
Kənd sakinləri doğulduqları evlərdə indi övladlarının sevincli günlərini görəcəklər.
Bunu "Report"un Ağdərə rayonuna ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Həsənriz kəndinə qayıdan sakin Təhminə İsayeva deyib.
O, kəndi tərk edərkən uşaq olsa da, o vaxt baş verən hadisələri xatırladığını bildirib:
"Ermənilərin aramsız hücumları zamanı qorxmayaq deyə böyüklər bizi sakitləşdirərdilər. Kənddən necə çıxdığımızı da xatırlayıram. Hamı həyəcan içində, göz yaşları ilə evlərini tərk edirdi. Ancaq bu gün ailəmizlə, övladlarımızla doğma yurda qayıdırıq. Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyik".
