Пашинян провел совещание руководящего состава ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Министерстве обороны встретился с участниками оперативного совещания руководящего состава ВC.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе встречи Пашинян подчеркнул важность непрерывной модернизации армии и реализации последовательных шагов в этом направлении.

Сообщается, что рассмотрены стратегическое видение развития ВС, развитие кадрового потенциала и другие вопросы.