Пашинян провел совещание руководящего состава ВС Армении
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 15:42
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Министерстве обороны встретился с участниками оперативного совещания руководящего состава ВC.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В ходе встречи Пашинян подчеркнул важность непрерывной модернизации армии и реализации последовательных шагов в этом направлении.
Сообщается, что рассмотрены стратегическое видение развития ВС, развитие кадрового потенциала и другие вопросы.
