    Paşinyan Ermənistan ordusunun rəhbər heyəti ilə müşavirə keçirib

    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 16:09
    Paşinyan Ermənistan ordusunun rəhbər heyəti ilə müşavirə keçirib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Müdafiə Nazirliyində silahlı qüvvələrin rəhbər heyətinin əməliyyat müşavirəsinin iştirakçıları ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.

    Görüş zamanı N.Paşinyan ordunun fasiləsiz şəkildə modernləşdirilməsinin və bu istiqamətdə ardıcıl addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Bundan başqa, silahlı qüvvələrin inkişafına strateji baxış, kadr potensialının inkişafı və digər məsələlər müzakirə edilib.

    Ermənistan baş nazir Silahlı Qüvvələr
