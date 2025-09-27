Пашинян: В армяно-азербайджанских отношениях произошел поворотный момент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о значительной динамике в отношениях между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Между Арменией и Азербайджаном было ратифицировано Положение о совместной деятельности комиссий по демаркации границы, получившее высшую юридическую силу", - отметил он.

Также Пашинян подчеркнул, стороны смогли договориться о Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений, которое было парафировано в Вашингтоне 8 августа.

"Кульминацией встречи в Белом доме 8 августа стала декларация, принятая вместе с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым - ред.) по итогам переговоров, которую в качестве свидетеля подписал также президент США Дональд Трамп", - подчеркнул армянский премьер.