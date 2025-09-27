Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Пашинян: В армяно-азербайджанских отношениях произошел поворотный момент

    • 27 сентября, 2025
    • 19:59
    Пашинян: В армяно-азербайджанских отношениях произошел поворотный момент

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о значительной динамике в отношениях между Ереваном и Баку.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Между Арменией и Азербайджаном было ратифицировано Положение о совместной деятельности комиссий по демаркации границы, получившее высшую юридическую силу", - отметил он.

    Также Пашинян подчеркнул, стороны смогли договориться о Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений, которое было парафировано в Вашингтоне 8 августа.

    "Кульминацией встречи в Белом доме 8 августа стала декларация, принятая вместе с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым - ред.) по итогам переговоров, которую в качестве свидетеля подписал также президент США Дональд Трамп", - подчеркнул армянский премьер.

    Paşinyan: Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində dönüş yaranıb

