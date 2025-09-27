İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Paşinyan: Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində dönüş yaranıb

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 20:10
    Paşinyan: Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində dönüş yaranıb

    Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanla Bakı arasında münasibətlərdə əhəmiyyətli dinamikanın olduğunu açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışında bildirib.

    "Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyası üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə ratifikasiya edilib və ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olub", - o qeyd edib.

    Paşinyan həmçinin vurğulayıb ki, tərəflər avqustun 8-də Vaşinqtonda paraflanan Sülh və Dövlətlərarası Münasibətlərin bərqərar olması haqqında Saziş üzrə razılığa gələ biliblər.

    Azərbaycan-Ermənistan sərhədi Nikol Paşinyan sərhədin demarkasiyası
    Пашинян: В армяно-азербайджанских отношениях произошел поворотный момент

    Son xəbərlər

    21:15

    Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdir

    Region
    21:06

    Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlar

    Digər ölkələr
    21:01

    Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib

    Region
    21:01

    Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölüb

    Digər ölkələr
    20:58

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib

    Futbol
    20:50

    La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edib

    Futbol
    20:47

    KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edir

    Digər ölkələr
    20:28

    Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir

    Region
    20:21

    Paşinyan: Mənimlə Türkiyə lideri arasında etimad səviyyəsi artır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti