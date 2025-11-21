Пашинян пригласил Токаева в Армению с госвизитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Армению с государственным визитом.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом Никол Пашинян заявил в ходе пресс-конференции после встречи с Токаевым в Астане.

"Уверен, что когда этот визит состоится, мы сможем констатировать, что по итогам нынешнего визита наши отношения уже вышли на новый уровень. У нас будет возможность и пространство для формирования новой повестки дня и ее активной реализации", - сказал Пашинян.

Премьер Армении также объявил, что пригласил президента Казахстана принять участие в саммите COP17, который состоится в Армении осенью следующего года.