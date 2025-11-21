Пашинян пригласил Токаева в Армению с госвизитом
В регионе
- 21 ноября, 2025
- 17:32
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Армению с государственным визитом.
Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом Никол Пашинян заявил в ходе пресс-конференции после встречи с Токаевым в Астане.
"Уверен, что когда этот визит состоится, мы сможем констатировать, что по итогам нынешнего визита наши отношения уже вышли на новый уровень. У нас будет возможность и пространство для формирования новой повестки дня и ее активной реализации", - сказал Пашинян.
Премьер Армении также объявил, что пригласил президента Казахстана принять участие в саммите COP17, который состоится в Армении осенью следующего года.
Последние новости
18:07
Посол: Присоединение Азербайджана к формату ЦА формирует единое стратегическое пространство от Азии до ЕвропыВнешняя политика
18:04
Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с АзербайджаномБизнес
18:03
Али Асадов обсудил с генсеком Международного союза электросвязи перспективы сотрудничестваИКТ
18:00
Пашинян обсудил со спикером парламента Казахстана мирный процесс между Ереваном и БакуВ регионе
17:54
Фото
Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
17:50
Цены на газ упали до минимума за 18 месяцев после переговоров Зеленского с европейскими лидерамиЭнергетика
17:45
Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИДВ регионе
17:41
Суд продлил срок ареста обвиняемого в госизмене Захираддина ИбрагимоваПроисшествия
17:36