    Пашинян пригласил Токаева в Армению с госвизитом

    • 21 ноября, 2025
    • 17:32
    Пашинян пригласил Токаева в Армению с госвизитом

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Армению с государственным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом Никол Пашинян заявил в ходе пресс-конференции после встречи с Токаевым в Астане.

    "Уверен, что когда этот визит состоится, мы сможем констатировать, что по итогам нынешнего визита наши отношения уже вышли на новый уровень. У нас будет возможность и пространство для формирования новой повестки дня и ее активной реализации", - сказал Пашинян.

    Премьер Армении также объявил, что пригласил президента Казахстана принять участие в саммите COP17, который состоится в Армении осенью следующего года.

    Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib

