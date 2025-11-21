İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib

    Region
    • 21 noyabr, 2025
    • 17:49
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib.

    "Report"un "Armenpress"ə istinadən məlumatına görə, bunu Nikol Paşinyan Astanada Tokayevlə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Ermənistan Nikol Paşinyan Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev
