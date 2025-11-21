Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib
Region
- 21 noyabr, 2025
- 17:49
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib.
"Report"un "Armenpress"ə istinadən məlumatına görə, bunu Nikol Paşinyan Astanada Tokayevlə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Son xəbərlər
18:05
Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılırİnfrastruktur
18:00
Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın köməyini və qarşılıqlı olaraq suverenliyin dəstəyini qiymətləndirirXarici siyasət
17:59
Foto
Azərbaycan güləşçiləri İslamiadanın son günündə 4 medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3Fərdi
17:53
Foto
Sabunçu Tibb Mərkəzində süni oynağın qoyulması əməliyyatına başlanılıbSağlamlıq
17:53
Foto
Daşkənddə Özbəkistan–Azərbaycan Gənclər Konfransı keçirilibXarici siyasət
17:49
Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edibRegion
17:48
Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilibSosial müdafiə
17:41
Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyibDigər ölkələr
17:40