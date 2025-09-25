Пашинян начал визит в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях, выложив видео о прибытии в аэропорт.

"Начался мой рабочий визит в Москву", - написал он.

Ранее сообщалось о том, что Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве.

В рамках поездки он встретится с президентом России Владимиром Путиным.