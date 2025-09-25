Пашинян начал визит в Россию
В регионе
25 сентября, 2025
14:07
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву.
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях, выложив видео о прибытии в аэропорт.
"Начался мой рабочий визит в Москву", - написал он.
Ранее сообщалось о том, что Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве.
В рамках поездки он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
