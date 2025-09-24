Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Республики Беларусь Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Пашинян, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Арабской Республики Египет, Республики Нигер и некоторых специализированных организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 сентября Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности страны.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что в Москве планируется встреча Пашиняна и Путина.