    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 16:32
    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Республики Беларусь Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Пашинян, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Арабской Республики Египет, Республики Нигер и некоторых специализированных организаций", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что 25 сентября Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности страны.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что в Москве планируется встреча Пашиняна и Путина.

