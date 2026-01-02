Samsung подписал контракт по строительству СПГ-танкеров на сумму около $500 млн

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 09:25
    Южнокорейская компания Samsung Heavy Industries подписала контракт на 721,1 млрд вон (примерно 499 млн долларов) на строительство двух СПГ-танкеров для судовладельца из региона Океании.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

    Агентство отмечает, что на конец 2025 года портфель заказов компании насчитывал 133 судна общей стоимостью $28,6 млрд.

    "На фоне восстановления глобального спроса на СПГ-танкеры Samsung Heavy Industries ожидает устойчивый приток новых заказов в течение года", - отмечает Yonhap.

    "Samsung" 500 milyon dollarlıq tankerlərin inşasına dair müqavilə imzalayıb

