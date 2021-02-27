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Пашинян повторно направил предложение об увольнении главы Генштаба

Пашинян повторно направил предложение об увольнении главы Генштаба Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что повторно направил президенту Армении предложение об увольнении начальника Генштаба
В регионе
27 февраля 2021 г. 19:29
Пашинян повторно направил предложение об увольнении главы Генштаба
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - отметил он.

Ранее президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки главы армянского кабмина.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan yenə baş qərargah rəisinin istefası təklifini prezidentə göndərəcək

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