Пашинян потребовал жестко наказать заблокировавших его кортеж в Сюнике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совещания в Капане поручил главам силовых структур наказать организаторов акций против его приезда в городе Мегри, передает Report со ссылкой на Новости Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совещания в Капане поручил главам силовых структур наказать организаторов акций против его приезда в городе Мегри, передает Report со ссылкой на Новости Армения.

"Хочу обратиться к инциденту в Мегри. Ясно, что нарушен закон. И я ожидаю, что правоохранительные органы республики отреагируют очень четким и жестким образом, потому что нельзя позволять, чтобы в Армении была атмосфера безнаказанности. Господин Абазян (глава СНБ - ред.) и Казарян (руководитель полиции - ред.) я ожидаю от вас резких и специальных действий для решения этого вопроса, чтобы виновные были призваны к ответственности на глазах общественности", - сказал Пашинян.

Представитель Следственного комитета доложил премьеру, что готовятся материалы для возбуждения уголовного дела, есть также возбужденные уголовные дела, направленные в СК.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста в Сюникской области Армении, которые выступают против визита в регион премьера страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы перед его кортежем. Участники акции скандировали лозунги, обвиняющие премьера в предательстве. Периодически происходили стычки протестующих с полицией.