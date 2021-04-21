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Пашинян после акций протеста покинул город на юге Армении

Пашинян после акций протеста покинул город на юге Армении Несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион
В регионе
21 апреля 2021 г. 11:39
Пашинян после акций протеста покинул город на юге Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город Агарак, расположенный на юге страны, после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я приношу извинение за их поведение", - сказал в рупор Пашинян, прошел несколько десятков метров, сел в машину и уехал.

Ранее участники акции протеста в Сюникской области Армении, которые выступают против визита в регион премьера страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы перед его кортежем. Участники акции скандировали лозунги, обвиняющие премьера в предательстве. Периодически происходили стычки протестующих с полицией.

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Версия на английском языке Pashinyan leaves city in Armenia's south following protests

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