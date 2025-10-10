Пашинян: Через TRIPP Армения наладит транспортные коммуникации со странами СНГ
В регионе
- 10 октября, 2025
- 12:27
"Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении) позволит Армении иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации со странами СНГ.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите СНГ в Душанбе.
"Между Арменией и Азербайджаном установлен мир после многолетнего конфликта. "Маршут Трампа" позволит Армении иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации с государствами-участниками Содружества. Это позволит укрепить экономические связей в рамках СНГ и повысить эффективности организации, открыв для Содружества новые экспортные и импортные возможности", - отметил он.
