Пашинян: Через TRIPP Армения наладит транспортные коммуникации со странами СНГ

"Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении) позволит Армении иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации со странами СНГ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите СНГ в Душанбе.

"Между Арменией и Азербайджаном установлен мир после многолетнего конфликта. "Маршут Трампа" позволит Армении иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации с государствами-участниками Содружества. Это позволит укрепить экономические связей в рамках СНГ и повысить эффективности организации, открыв для Содружества новые экспортные и импортные возможности", - отметил он.