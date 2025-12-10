Президент утвердил проведение конкурса "Yüksəliş" в 2026 году
- 10 декабря, 2025
- 17:44
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении очередного конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş") в следующем году.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно документу, на организационные работы Министерству молодежи и спорта выделят 1 миллион манатов. Средства будут выделены из резервного фонда президента.
