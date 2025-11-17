Пашинян посетит Казахстан с госвизитом
17 ноября, 2025
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении", - говорится в сообщении.
