    Пашинян посетит Казахстан с госвизитом

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 18:38
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

    "Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении", - говорится в сообщении.

    Paşinyan Qazaxıstana gedəcək
    Armenian PM to visit Kazakhstan

