Пашинян посетит Казахстан с госвизитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении", - говорится в сообщении.