    Paşinyan Qazaxıstana gedəcək

    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 18:46
    Paşinyan Qazaxıstana gedəcək

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin dəvəti ilə bu ölkəyə dövlət səfəri edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan liderinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Səfər proqramına iki ölkənin nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar daxildir. Görüşlərdə Qazaxıstan və Ermənistan arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri müzakirə olunacaq", – məlumatda qeyd olunub.

    Пашинян посетит Казахстан с госвизитом
    Armenian PM to visit Kazakhstan

