"Baku Electronics"də "Şansını Tut" başladı!
- 26 dekabr, 2025
- 09:44
Endirimlərin Sehrinə Hazırsınız?
Endirimlərlə dolu "Şansını Tut" kampaniyası artıq aktivdir!
Baku Electronics 15.12.2025 – 15.01.2026 tarixləri arasında müştərilərinə möhtəşəm "Şansını Tut" kampaniyasını təqdim edir. Bu dövr ərzində alış-veriş həm daha sərfəli, həm də daha rahat olacaq.
Kampaniya çərçivəsində 60%-dək endirimlər və endirimli qiymətlərlə 24 aya bölmə imkanı, həmçinin hər 500 AZN-lik alış-verişə bir xüsusi şans müştəriləri gözləyir.
Müştərilər bu şans ilə əlavə endirim və ya keşbek qazanmaq imkanı əldə edəcəklər.
Bu isə aha çox alış-veriş,daha çox şans deməkdir!
Üstəlik, "Şansını Tut" kampaniyası SevenSpace satış nöqtələrində də müştərilərin istifadəsinə təqdim olunur.
Seçilmiş məhsullarda xüsusi fürsətlər:
İndi Moulinex Ətçəkən – 159.99 AZN deyil, 79.99 AZN, BEKO Robot Tozsoran – 499.99 AZN deyil, 249.99 AZN, TECNO Smartfon – 299.99 AZN deyil, 209.99 AZN, YOSHIRO TV – 369.99 AZN deyil, 249.99 AZN-lə müştərilərə təqdim edilir.
Bu endirimlər yalnız 30 gün ərzində keçərlidir. Şansınızı qaçırmayın, sərfəli alış-veriş fürsətindən yararlanın!
"Baku Electronics" artıq 30 ildən çoxdur ki, müştərilərinə keyfiyyətli məhsullar, sərfəli qiymətlər, güvən və etibar təqdim edir. Şirkət "Samsung", "LG", "Bosch", "Sony", "Huawei", "Xiaomi", "Tefal", "Rowenta", "Panasonic", "Philips", "Kenwood", "Braun", "Delonghi" kimi dünya brendlərinin rəsmi distribütoru, "Apple" brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.
"Şansını Tut" kampaniyası "Baku Electronics"in bütün Bakı və region mağazalarında keçərlidir.
Ətraflı məlumat: bakuelectronics.az və ya 143