"Qarabağ"ın rəqibi ötən mövsüm azarkeşlərinə görə ən çox cərimələnən klublardan olub
Futbol
- 26 dekabr, 2025
- 09:15
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi "Ayntraxt" (Almaniya) 2024/2025 mövsümündə azarkeşlərin davranışlarına görə ən çox cərimələnən klublardan olub.
"Report"un "Kicker"ə istinadən məlumatına görə, Frankfurt komandası Almaniya Futbol İttifaqı (DFB) tərəfindən ümumilikdə 764 min avrodan çox cərimələnib.
"Ayntraxt" bu göstəricidə ikinci olub. DFB-nin ötən mövsüm ən çox cərimələdiyi klub isə "Köln"dür. Həmin vaxt II Bundesliqada çıxış edən eyniadlı şəhərin təmsilçisi 900 min avrodan çox ziyana düşüb. Ən çox cərimələnən üçüncü komanda isə "Hamburq" (623 min avrodan çox) olub.
Qeyd edəki ki, Almaniyada ötən mövsüm ümumilikdə 56 klub 12 milyon avrodan çox cərimələnib.
Son xəbərlər
09:34
"Araz-Naxçıvan"dan ayrılan Qara Qarayev klub rəhbərliyinə təşəkkür edibFutbol
09:31
Britaniya bu il müdafiə texnikasının satışı üzrə 40 ilin rekord sazişlərini bağlayıbDigər ölkələr
09:15
"Qarabağ"ın rəqibi ötən mövsüm azarkeşlərinə görə ən çox cərimələnən klublardan olubFutbol
09:03
Altıqat Almaniya çempionu "Napoli"yə keçə bilərFutbol
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2025)Maliyyə
08:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.12.2025)Maliyyə
08:50
3I/ATLAS kometində yeni anomaliya aşkarlanıbElm və təhsil
08:32
Yaponiya Nazirlər Kabineti rekord müdafiə xərcləri olan büdcə layihəsini təsdiqləyibDigər ölkələr
08:23
Foto