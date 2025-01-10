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Пашинян покинул заседание правящей партии из-за потасовки

Пашинян покинул заседание правящей партии из-за потасовки Депутат парламента Армении от правящей "Гражданский договор" Айк Саркисян и губернатор Тавушской области Айк Галумян повздорили прямо на заседании партии в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна.
В регионе
10 января 2025 г. 11:25
Пашинян покинул заседание правящей партии из-за потасовки

Депутат парламента Армении от правящей "Гражданский договор" Айк Саркисян и губернатор Тавушской области Айк Галумян повздорили прямо на заседании партии в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Причиной конфликта стало заявление Саркисяна о незаконной вырубке лесов в регионе. Депутат обвинил губернатора в создании патовой экологической ситуации в Тавуше. Словесная перепалка, сопровождавшаяся оскорблениями, переросла в драку. Премьер-министр, наблюдавший за развитием конфликта, покинул заседание.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян попыталась вмешаться и успокоить участников стычки, однако напряженность продолжала нарастать, сообщают СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hakim partiyanın toplantısında qalmaqal, Paşinyan iclası tərk edib

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