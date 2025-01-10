Пашинян покинул заседание правящей партии из-за потасовки

Депутат парламента Армении от правящей "Гражданский договор" Айк Саркисян и губернатор Тавушской области Айк Галумян повздорили прямо на заседании партии в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна.

Депутат парламента Армении от правящей "Гражданский договор" Айк Саркисян и губернатор Тавушской области Айк Галумян повздорили прямо на заседании партии в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Причиной конфликта стало заявление Саркисяна о незаконной вырубке лесов в регионе. Депутат обвинил губернатора в создании патовой экологической ситуации в Тавуше. Словесная перепалка, сопровождавшаяся оскорблениями, переросла в драку. Премьер-министр, наблюдавший за развитием конфликта, покинул заседание.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян попыталась вмешаться и успокоить участников стычки, однако напряженность продолжала нарастать, сообщают СМИ.