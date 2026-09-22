Пашинян отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 09:43
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Нью-Йорк для участия на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Report, соответствующее видеообращение армянский премьер опубликовал на своей странице в соцсети.
"Ждем посадки на самолет. Мы вылетаем в Нью-Йорк для участия в следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он.
Пресс-секретарь премьера Мелания Арутюнян сообщила, что Пашинян будет находиться с рабочим визитом в США с 22 по 25 сентября.
Он выступит с речью на сегменте высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В ходе визита Пашинян встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и другими зарубежными партнерами.
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