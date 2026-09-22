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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пашинян отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 09:43
    Пашинян отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Нью-Йорк для участия на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, соответствующее видеообращение армянский премьер опубликовал на своей странице в соцсети.

    "Ждем посадки на самолет. Мы вылетаем в Нью-Йорк для участия в следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он.

    Пресс-секретарь премьера Мелания Арутюнян сообщила, что Пашинян будет находиться с рабочим визитом в США с 22 по 25 сентября.

    Он выступит с речью на сегменте высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В ходе визита Пашинян встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и другими зарубежными партнерами.

    Никол Пашинян Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН Нью-Йорк (США)
    Paşinyan BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb

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