Пашинян отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Нью-Йорк для участия на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, соответствующее видеообращение армянский премьер опубликовал на своей странице в соцсети.

"Ждем посадки на самолет. Мы вылетаем в Нью-Йорк для участия в следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он.

Пресс-секретарь премьера Мелания Арутюнян сообщила, что Пашинян будет находиться с рабочим визитом в США с 22 по 25 сентября.

Он выступит с речью на сегменте высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе визита Пашинян встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и другими зарубежными партнерами.