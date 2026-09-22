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    Paşinyan BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 09:46
    Paşinyan BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, N.Paşinyan müvafiq videomüraciəti sosial şəbəkədəki səhifəsində paylaşıb.

    "Biz BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka uçuruq", - o bildirib.

    Baş nazirin mətbuat katibi Melaniya Arutyunyan bildirib ki, Paşinyan sentyabrın 22-dən 25-dək ABŞ-də işgüzar səfərdə olacaq.

    O, BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli seqmentində çıxış edəcək.

    Səfər zamanı Paşinyan BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş və digər xarici tərəfdaşlarla görüşəcək.

    Nikol Paşinyan Antonio Quterreş BMT Baş Assambleyası Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Пашинян отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

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