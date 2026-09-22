Paşinyan BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb
Region
- 22 sentyabr, 2026
- 09:46
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb.
"Report" xəbər verir ki, N.Paşinyan müvafiq videomüraciəti sosial şəbəkədəki səhifəsində paylaşıb.
"Biz BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka uçuruq", - o bildirib.
Baş nazirin mətbuat katibi Melaniya Arutyunyan bildirib ki, Paşinyan sentyabrın 22-dən 25-dək ABŞ-də işgüzar səfərdə olacaq.
O, BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli seqmentində çıxış edəcək.
Səfər zamanı Paşinyan BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş və digər xarici tərəfdaşlarla görüşəcək.
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