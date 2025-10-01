Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 20:25
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает аппарат премьер-министра.

    Отмечается, что 2 октября в Копенгагене Пашинян примет участие в 7-м саммите Европейской политической ассамблеи. Также запланированы двусторонние встречи.

    Никол Пашинян Дания Копенгаген
