Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию
В регионе
- 01 октября, 2025
- 20:25
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает аппарат премьер-министра.
Отмечается, что 2 октября в Копенгагене Пашинян примет участие в 7-м саммите Европейской политической ассамблеи. Также запланированы двусторонние встречи.
