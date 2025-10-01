İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Paşinyan Danimarkaya işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    • 01 oktyabr, 2025
    • 20:31
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Danimarkaya işgüzar səfərə yola düşüb.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin aparatı məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, Paşinyan oktyabrın 2-də Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin 7-ci Sammitində iştirak edəcək, ikitərəfli görüşlər də nəzərdə tutulub.

    Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию

