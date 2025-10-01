Paşinyan Danimarkaya işgüzar səfərə yola düşüb
01 oktyabr, 2025
20:31
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Danimarkaya işgüzar səfərə yola düşüb.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin aparatı məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Paşinyan oktyabrın 2-də Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin 7-ci Sammitində iştirak edəcək, ikitərəfli görüşlər də nəzərdə tutulub.
