Пашинян: Отношения Армении с Россией трансформируются
В регионе
- 20 сентября, 2025
- 11:26
Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана с Москвой находятся на этапе трансформации и по ее итогам будут укрепляться.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на съезде правящей партии "Гражданский договор".
По его словам, сложно переоценить важность отношений с Россией.
"Отношения с Россией, как я уже говорил, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным", - сказал Пашинян.
