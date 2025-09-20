Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Пашинян: Отношения Армении с Россией трансформируются

    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 11:26
    Пашинян: Отношения Армении с Россией трансформируются

    Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана с Москвой находятся на этапе трансформации и по ее итогам будут укрепляться.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на съезде правящей партии "Гражданский договор".

    По его словам, сложно переоценить важность отношений с Россией.

    "Отношения с Россией, как я уже говорил, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным", - сказал Пашинян.

    Армения Никол Пашинян Россия отношения
    Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir

    Последние новости

    11:50

    Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФ

    Другие страны
    11:47

    ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 году

    В регионе
    11:46

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%

    Финансы
    11:44

    Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытания

    Внутренняя политика
    11:43

    Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет Азербайджана

    Внешняя политика
    11:38

    Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

    Другие
    11:35

    Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    11:31

    "Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде

    Энергетика
    11:31

    Пилот Haas рассчитывает заработать очки на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    Лента новостей