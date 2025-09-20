Пашинян: Отношения Армении с Россией трансформируются

Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана с Москвой находятся на этапе трансформации и по ее итогам будут укрепляться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на съезде правящей партии "Гражданский договор".

По его словам, сложно переоценить важность отношений с Россией.

"Отношения с Россией, как я уже говорил, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным", - сказал Пашинян.