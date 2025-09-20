Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir
Region
- 20 sentyabr, 2025
- 11:35
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, İrəvanın Moskva ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, o, bu barədə hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasının qurultayında bildirib.
O qeyd edib ki, bunun nəticəsində münasibətlər güclənəcək.
"Rusiya ilə münasibətlər transformasiya mərhələsindədir. Bu konstruktiv transformasiyadır. Bu əsasda biz Rusiya ilə münasibətlərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə gedəcəyik. Siyasi dialoqlarımız aktiv olmağa davam edəcək", - Paşinyan bildirib.
