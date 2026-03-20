Пашинян: Отказ от мира с Азербайджаном является фатальной угрозой безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что достижение мира между Арменией и Азербайджаном означает принципиальное закрытие пути к новой войне.

Как сообщает Report, об этом он сказал в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

По словам главы армянского правительства, отказ от нынешней мирной повестки фактически означал бы возвращение к логике конфронтации.

"Очевидно, что силы, возглавляемые Кочаряном, Карапетяном и Царукяном, выступают за пересмотр мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Сегодня именно эти силы пытаются вновь открыть дверь к эскалации, и это, безусловно, представляет фатальную угрозу для безопасности Республики Армения.

Даже если исходить из наиболее оптимистичного сценария, пересмотр мирного соглашения означал бы создание возможности для изменения всего того содержания, по которому в итоге удалось прийти к договорённости в рамках переговорного процесса. Теоретически можно допустить, что это содержание могло бы измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Однако значительно выше вероятность того, что вся достигнутая конструкция попросту обрушится", - отметил Пашинян.