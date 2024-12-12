О нас

Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности

Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности Отказ Армении от границ, которые существовали при СССР, означает отказ от суверенитета и государственности.
В регионе
12 декабря 2024 г. 09:46
Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности

Отказ Армении от границ, которые существовали при СССР, означает отказ от суверенитета и государственности.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

"Должен сказать прямо, что такой подход очень опасен для Армении, потому что отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас таковыми. Верность нашей международно признанной территории важна для безопасности и является для нас буфером", - написал политик.

Пашинян подчеркнул, что если граждане Армении сами не признают международно признанную территорию, то дают возможность другим не признавать ее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanın SSRİ dövründəki sərhədləri tanımaması dövlətçilikdən imtinaya bərabərdir
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia's renunciation of Soviet-era borders tantamount to renunciation of statehood

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi