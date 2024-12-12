Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности

Отказ Армении от границ, которые существовали при СССР, означает отказ от суверенитета и государственности.

Отказ Армении от границ, которые существовали при СССР, означает отказ от суверенитета и государственности.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

"Должен сказать прямо, что такой подход очень опасен для Армении, потому что отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас таковыми. Верность нашей международно признанной территории важна для безопасности и является для нас буфером", - написал политик.

Пашинян подчеркнул, что если граждане Армении сами не признают международно признанную территорию, то дают возможность другим не признавать ее.