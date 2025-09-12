Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников
- 12 сентября, 2025
- 02:36
Председатель Водного комитета Армении Карен Седракян освобожден от должности решением премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства.
Седракян был назначен председателем Водного комитета в мае 2025 года.
Другим решением Пашиняна бывший торговый атташе Армении в Иране Вардан Костанян освобожден от должности заместителя министра территориального управления и инфраструктур, а Самвел Мурадян - от должности генерального секретаря министерства труда и социальных вопросов.
