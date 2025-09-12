Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    • 12 сентября, 2025
    • 02:36
    Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников

    Председатель Водного комитета Армении Карен Седракян освобожден от должности решением премьер-министра страны Никола Пашиняна.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства.

    Седракян был назначен председателем Водного комитета в мае 2025 года.

    Другим решением Пашиняна бывший торговый атташе Армении в Иране Вардан Костанян освобожден от должности заместителя министра территориального управления и инфраструктур, а Самвел Мурадян - от должности генерального секретаря министерства труда и социальных вопросов.

    Никол Пашинян увольнение Премьер-министр Армении
