Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников

Председатель Водного комитета Армении Карен Седракян освобожден от должности решением премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства.

Седракян был назначен председателем Водного комитета в мае 2025 года.

Другим решением Пашиняна бывший торговый атташе Армении в Иране Вардан Костанян освобожден от должности заместителя министра территориального управления и инфраструктур, а Самвел Мурадян - от должности генерального секретаря министерства труда и социальных вопросов.