Paşinyan bir sıra məmurları vəzifələrindən azad edib
Region
- 12 sentyabr, 2025
- 02:14
Ermənistanın Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri Karen Sedrakyan Baş nazir Nikol Paşinyanın qərarı ilə vəzifəsindən azad edilib.
"Repor"un xəbərinə görə, bu barədə hökumətin saytında məlumat verilib.
K.Sedrakyan 2025-ci ilin mayında komitə sədri təyin edilmişdi.
Paşinyanın digər qərarı ilə Ermənistanın Vardan Kostanyan ərazi idarəetmə və infrastruktur nazirinin müavini, Samvel Muradyan isə Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyinin baş katibi vəzifələrindən azad edilib.
Son xəbərlər
03:08
Braziliyanın sabiq prezidenti Bolsonaru 27 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunubDigər
02:31
Gürcüstanın Baş naziri: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeniləməyə hazırıqRegion
02:14
Paşinyan bir sıra məmurları vəzifələrindən azad edibRegion
01:56
Kobaxidze: Tbilisi etirazçılarını xarici kəşfiyyat xidmətləri maliyyələşdirirRegion
01:49
Polşa ABŞ-dən "Abrams" tanklarının böyük partiyasını alıbDigər ölkələr
01:38
Gürcüstanın Baş naziri: Vizaların liberallaşdırılmasının dayandırılması tamamilə əks nəticə verəcəkRegion
01:30
Belçika XİN: Rusiya PUA-larının Polşaya daxil olması ciddi eskalasiyadırDigər ölkələr
01:21
Foto
Kürdəmirdə leysan yağış nəqliyyatın və sakinlərin hərəkətini çətinləşdiribHadisə
01:00