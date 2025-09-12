İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Paşinyan bir sıra məmurları vəzifələrindən azad edib

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 02:14
    Ermənistanın Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri Karen Sedrakyan Baş nazir Nikol Paşinyanın qərarı ilə vəzifəsindən azad edilib.

    "Repor"un xəbərinə görə, bu barədə hökumətin saytında məlumat verilib.

    K.Sedrakyan 2025-ci ilin mayında komitə sədri təyin edilmişdi.

    Paşinyanın digər qərarı ilə Ermənistanın Vardan Kostanyan ərazi idarəetmə və infrastruktur nazirinin müavini, Samvel Muradyan isə Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyinin baş katibi vəzifələrindən azad edilib.

    Nikol Paşinyan məmur Vəzifədən çıxarılma
    Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников

