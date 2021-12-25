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Пашинян: Офицеры докладывающие ложные сведения будут наказаны

Пашинян: Офицеры докладывающие ложные сведения будут наказаны "Я никогда не повторю ошибку, допущенную мной. И отказываюсь публично обсуждать любые вопросы, связанные с вооруженными силами".
В регионе
25 декабря 2021 г. 07:47
Пашинян: Офицеры докладывающие ложные сведения будут наказаны
Никол Пашинян

"Я никогда не повторю ошибку, допущенную мной. И отказываюсь публично обсуждать любые вопросы, связанные с вооруженными силами".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, какие закупки вооружения и военной техники были сделаны.

На вопрос, обсуждается ли тема коренных реформ в системе самообороны, премьер-министр ответил: "Я также не буду обсуждать вопросы, связанные с тонкостями, конкретными темами, связанными с армией, и советую всем публично не обсуждать эти вопросы. Но все наши подходы, связанные с вооруженными силами, выражены в программе деятельности правительства РА. Там все изложено и процессы будут происходить в ее рамках".

Что касается того, почему не были уволены высокопоставленные офицеры, потерпевшие поражение, и почему вместо них не были выдвинуты те, кто наилучшим образом проявил себя в войне, он сказал: "Касательно офицерского состава, это важный вопрос. Но нужно быть очень осторожным, чтобы не спутать все. Были случаи, когда во время войны мне докладывали, что такой-то командир оставил позицию, сбежал. После тщательного расследования выяснялось, что ситуация прямо противоположная. Был наоборот случай, когда прославился какой-то командир, но в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что все совсем не так. Все докладывающие ложные сведения были наказаны, наказываются и будут наказаны. Это очень важный вопрос повестки дня, но не хочу представлять детали".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan bəzi hərbçiləri cəzalandıracağının anonsunu verib

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